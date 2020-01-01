اللواء هشام مراد حكمدارًا لمديرية أمن أسيوط

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية وتعيين اللواء هشام مراد حكمدارا لأمن أسيوط، ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام ٢٠٢٠.وكان وزير الداخلية صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام ٢٠٢٠ فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى؛ لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وجميع صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية؛ لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.