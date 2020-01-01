«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام في أدب الطفل

صدر منذ أيام عن دار بدائل للطبع والنشر، كتاب جديد للكاتبة نجلاء علام بعنوان "الآنسة ممكن" وهو عبارة عن قصة للأطفال، من رسوم الفنانة بسنت داود.تدور القصة حول الطفلة "هند" التي لا تستطيع اتخاذ قرار، وتصيبها الحيرة والارتباك دائما عندما يجب عليها الاختيار، فتطلب من الآخرين مساعدتها، حتى تمر بتجربة تتعلم منها خطوات اتخاذ القرار، وكيفية اختيار أنسب الحلول، وتستطيع "هند" أن تختار ملابسها في نهاية القصة، ويصبح اختيارها محل إعجاب من الآخرين.القصة تهدف إلى تعليم الطفل أهمية الاعتماد على النفس وتلهمه بالطريقة الصحيحة والمناسبة التي يجب عليه أن يتبعها عندما يريد اتخاذ قرارٍ ما.وجاءت الرسوم للفنانة بسنت داود معبرة عن القصة ومميزة، ومناسبة للمرحلة العمرية التي تخاطبها القصة، واهتمت بجماليات اللوحات المصاحبة لها.جدير بالذكر أن الكاتبة نجلاء علام صدر لها من قبل العديد من كتب الأطفال، وثلاث مجموعات قصصية للكبار وهي: "أفيال صغيرة لم تمت بعد" و"روح تحوم آتية" و"سيرة القلب"، وروايتين وهما "نصف عين" و"الخروج إلى النهار" كما حصلت الكاتبة على عدة جوائز منها جائزة سعاد الصباح وجائزة محمود تيمور وجائزة أخبار الأدب وجائزة صندوق التنمية الثقافية، وجائزة أفضل رواية للأطفال من معرض القاهرة الدولي الدورة 44، عن روايتها للأطفال لمسة الأم، كما رُشحت قصتها "عيون جميلة " لجائزة الشيخ زايد لأدب الأطفال.