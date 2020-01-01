رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام في أدب الطفل

السبت 18/يوليه/2020 - 09:15 م
نجلاء علام
نجلاء علام
حسام الضمرانى
طباعة
صدر منذ أيام عن دار بدائل للطبع والنشر، كتاب جديد للكاتبة نجلاء علام بعنوان "الآنسة ممكن" وهو عبارة عن قصة للأطفال، من رسوم الفنانة بسنت داود.

تدور القصة حول الطفلة "هند" التي لا تستطيع اتخاذ قرار، وتصيبها الحيرة والارتباك دائما عندما يجب عليها الاختيار، فتطلب من الآخرين مساعدتها، حتى تمر بتجربة تتعلم منها خطوات اتخاذ القرار، وكيفية اختيار أنسب الحلول، وتستطيع "هند" أن تختار ملابسها في نهاية القصة، ويصبح اختيارها محل إعجاب من الآخرين.

القصة تهدف إلى تعليم الطفل أهمية الاعتماد على النفس وتلهمه بالطريقة الصحيحة والمناسبة التي يجب عليه أن يتبعها عندما يريد اتخاذ قرارٍ ما.

وجاءت الرسوم للفنانة بسنت داود معبرة عن القصة ومميزة، ومناسبة للمرحلة العمرية التي تخاطبها القصة، واهتمت بجماليات اللوحات المصاحبة لها.

جدير بالذكر أن الكاتبة نجلاء علام صدر لها من قبل العديد من كتب الأطفال، وثلاث مجموعات قصصية للكبار وهي: "أفيال صغيرة لم تمت بعد" و"روح تحوم آتية" و"سيرة القلب"، وروايتين وهما "نصف عين" و"الخروج إلى النهار" كما حصلت الكاتبة على عدة جوائز منها جائزة سعاد الصباح وجائزة محمود تيمور وجائزة أخبار الأدب وجائزة صندوق التنمية الثقافية، وجائزة أفضل رواية للأطفال من معرض القاهرة الدولي الدورة 44، عن روايتها للأطفال لمسة الأم، كما رُشحت قصتها "عيون جميلة " لجائزة الشيخ زايد لأدب الأطفال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية نشر زوجها صورها عارية: «هددني إنه هيبعتها لمديري في الشغل»

«كبار العلماء» تعترض على مشروع قانون تنظيم الإفتاء: يمس استقلالية الأزهر

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمري» و«عاش اللي قال» و«بلادي»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

نجم الساعة

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمري» و«عاش اللي قال» و«بلادي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

بيع لوحة مقابل أكثر من مليونى يورو لفنان ألمانى

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام في أدب الطفل

عرض فيلم «الجريمة والغموض في دفئ الليل» أونلاين.. الثلاثاء

حدوتة مصرية من الأوبرا لشاشة القناة الثانية

مكتبة الإسكندرية تعلن عن استقبال الباحثين أول أغسطس