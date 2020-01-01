مختص بالشأن الليبي: الممارسات التركية مزعجة للمجتمع الدولي

قال عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشئون الليبية، إن بيان البنتاجون يثبت ما سبق وتحدثت عنه الأطراف المتضررة من الممارسات التركية في ليبيا، ويشير إلى مدى خطورة الوضع من تغول تركيا في ليبيا.وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الممارسات التركية تضاعفت منذ مارس الماضي حتى يومنا هذا، حيث زاد عدد المرتزقة والإرهابيين حاملي الأسلحة، مشيرًا إلى أن الممارسات التركية التي حدثت في ليبيا جميعها مزعجة للمجتمع الدولي.وأفاد، بأنه رغم أهمية تقرير البنتاجون، لكن البنتاجون ليس سلطة تستطيع أخذ قرار سياسي وحدها، وعليها التشاور مع كافة الأطراف المعنية من المجتمع الدولي والبيت الأبيض والكونجرس وغيرها من الأطراف، متابعًا: "يجب أن يكون لأمريكا موقفًا واضحا تجاه ما يحدث في ليبيا.وأكمل: "رغم أن الموقف الأمريكي ضعيف تجاه القضية الليبية، لكنه فوجئ مؤخرًا بما تقوم به تركيا في ليبيا، وأنه أكبر بكثيرًا مما يمكن السماح به.