الرئيس العراقي يطمئن على الحالة الصحية لأمير الكويت

تقلى ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأعلن الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق اليوم الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد بشكل مؤقت.يذكر أن أمير الكويت تم نقله إلى المستشفى في وقت سابق اليوم لإجراء بعض الفحوص الطبية الاعتيادية.