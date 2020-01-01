باحث أمني: تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة إلى ليبيا

قال حسين عبدالراضي، الباحث ببرنامج الأمن والدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن النظام التركي ينتهك بشكل دوري قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.وأضاف "عبدالراضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن تركيا تعمل على تدليس الحقائق والوقائع، وتستمر في إرسال المرتزقة داخل الأراضي الليبية.وأشار "الباحث ببرنامج الأمن والدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، إلى أن مصر تمتلك الشرعية في حماية أمنها القومي بكونها دولة جوار، وتسعى لحماية مقدرات الشعب الليبي وسلامة أمنها وأمن الدولة الليبية وأمن الشرق الأوسط وإفريقيا.