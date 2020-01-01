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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

وزير الداخلية يجدد الثقة فى اللواء علاء سليم مديرًا لقطاع الأمن العام

السبت 18/يوليه/2020 - 04:14 م
اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم
عمرو المزيدي
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جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة فى اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام نتيجة النجاحات الأمنية المتتالية فى كافة الملفات الشائكة التى وضع خطة على مدار الفترة الماضية تكللت بالقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة.

وخاض قطاع الأمن العام منذ تولى اللواء علاء سليم رئاسته، ملحمة فى تطهير منطقة السحر والجمال وبحيرة المنزلة والبؤر الإجرامية فى قرى الصعيد من بنى سويف حتى أسوان حتى لقب "جنرال الصعيد".

يعكف رجال الأمن بقطاع الأمن العام ليلا ونهار على دك معاقل تجار الهيروين والمخدرات بكافة أشكالها، والهاربين من الأحكام القضائية، والتعامل بالذخيرة الحية لكل من تسول له نفسه مواجهة القوات ورفع السلاح فى وجههم، فالنهاية أتت دون رجعه للقوات.

ولم تتوقف الجهود على البؤر الأجرامية فقط بل امتدت إلى القضاء على الخصومات الثأرية ووأدها فى المهد خاصة فى محافظات الصعيد حقنا للدماء فى إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والفلسفة الأمنية الحديثة.

ومنذ تولى مهام عمله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضع نصب عينيه القضاء على البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد نهائيًا مؤكدًا للقوات والقيادات على عدم تركها مرة أخرى لعودة العناصر الإجرامية ولن تخرج القوات منها حتى تنتهي أسطورة المواد المخدرة.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على فرض السيطرة الكاملة عليها والقيام بأعمال الفحص والمتابعة الميدانية للتأكد من خلوها من أباطرة الإجرام والكيف تمهيدًا لإعادة منطقة صالحة مثل باقى مناطق المحافظات وتعود للحياة والخضرة تملأ أرجاءها.

هذه الرسائل التى دائما ما يبعثها إلى قيادات قطاع الأمن العام كانت بمثابة الضوء الأخضر بالقضاء على كافة أشكال الجريمة وملاحقة القائمين عليها بمختلف المحافظات جنبا إلى جنب فك طلاسم مئات القضايا الغامضة والتى بعضها شغل الرأى العام.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تقديرا لجهوده المتميزة فى حفظ الأمن وتحقيق رسالته المنشودة.

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