المحافظات والوظائف الأعلى أجرًا

يعد البحث عن وظيفة همًا أساسيًا لملايين الأفراد يوميًا، ودائمًا ما يكون الأجر هو العامل الحاسم في المفاضلة بين وظيفة وأخرى، وفي هذا الصدد يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دليلًا للوظائف والمحافظات الأعلى أجرًا، وهي:- على غير المتوقع تأتي محافظة الوادي الجديد في المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى أجرًا، بمتوسط أجر أسبوعي قدره 2065 جنيها نظير 53 ساعة عمل، يليها محافظة القاهرة بمتوسط أجر أسبوعي 1517 جنيها نظير 51 ساعة عمل، ثم شمال سيناء بأجر 1426 جنيها نظير 52 ساعة عمل، ومحافظة أسوان 1408 جنيهات نظير 44 ساعة عمل أسبوعية.- جاءت أقل المحافظات أجرًا بورسعيد بمتوسط أجر أسبوعي 960 جنيها نظير 57 ساعة عمل، القليوبية 977 جنيها نظير 56 ساعة عمل، جنوب سيناء 884 جنيها نظير 58 ساعة عمل.- جاء في صدارة الأنشطة الاقتصادية الأعلى متوسط أجر، نشاط الوساطة المالية والتأمين بـ 3448 جنيها أسبوعيًا، يليه التعدين والمحاجر 2003 جنيهات، النقل والتخزين 1716 جنيها، إمدادات الكهرباء والغاز 1516 جنيها.- أما الأنشطة الاقتصادية الأقل متوسط أجر هي: أنشطة الفنون والإبداع بأجر أسبوعي قدره 833 جنيها، خدمات الغذاء والإقامة 735 جنيها، التعليم 593 جنيها.- سجل نشاط الزراعة والصيد أعلى متوسط ساعات عمل بـ57 ساعة عمل أسبوعيًا، يليه نشاط التعدين 56 ساعة، الصناعات التحويلية 56 ساعة، الكهرباء والتشييد والبناء 47 ساعة، بينما أقل الأنشطة من حيث ساعات العمل الفنون والإبداع والتسلية 52 ساعة، التشييد والبناء 47 ساعة، التأمين 49 ساعة.