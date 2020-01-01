مصرع طالبة ثانوية عامة غرقًا في نيل الأقصر
السبت 18/يوليه/2020 - 03:12 م
هدى الأميرطباعة
لقيت طالبة مصرعها غرقًا في مياه النيل بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثة.
وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من مركز أرمنت بمصرع "م.ر.ا" طالبة بالصف الثالث الثانوي، بمياه النيل وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن الجثة.
وتبين من التحريات أن الطالبة انزلقت أثناء وقوفها على شط نهر النيل بأرمنت الحيط بجنوب غرب الأقصر، تحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة.
وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من مركز أرمنت بمصرع "م.ر.ا" طالبة بالصف الثالث الثانوي، بمياه النيل وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن الجثة.
وتبين من التحريات أن الطالبة انزلقت أثناء وقوفها على شط نهر النيل بأرمنت الحيط بجنوب غرب الأقصر، تحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة.