كشف غموض واقعة السطو على توك توك في أسيوط

نجح أمن أسيوط في تحديد وضبط مرتكبى واقعة الإستيلاء على مركبة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإعادتها لمالكها.وتبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" خاصته، وذلك حال توصيل شخصين مجهولين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط إلى قرية بدائرة المركز، حيث قاما باستخراج سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" وتهديده به والاستيلاء على المركبة قيادته وذلك قبل وصولهما.وأسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (سائق، عامل "لهما معلومات جنائية").عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مركبة "التوك توك" المشار إليها.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.