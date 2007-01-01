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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 66 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

السبت 18/يوليه/2020 - 12:24 م
مخدرات
مخدرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات خلال ٢٤ ساعة من ضبط ١٣تاجر مخدرات بحوزتهم حي تم ضبط (شخصين)، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (20 لفافة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتفى محمول).

وضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 350 جرام- ميزان- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).

وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتفى محمول- مركبة "توك توك" ودراجة نارية بدون لوحات).

وضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدوائر أقسام شرطة "محرم بك، ثانى وثالث المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم ( 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.15 كيلو جرام- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).

وضبط ( شخصين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 700 جرام- ميزان- مبلغ مالى– هاتف محمول).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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