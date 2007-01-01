ضبط عصابة انتحال صفات ضباط الجهات السيادية بالإسكندرية

نجح رجال أمن الإسكندرية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضابط بجهة سيادية.تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (3 أشخاص) بتضررهم من ثلاثة مجهولين لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 350 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حجز وحدات سكنية ومحلات بأحد المشاريع وشراء سيارات معاقين وانتحال أحدهم صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية.وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية مسلجة" - موظف بالمعاش- مالك ورشة سيارات).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبحوزة أحدهم مسدس صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملاكى – مبلغ مالى - فيزا كارد خاصة بأحدهم تحوى مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.