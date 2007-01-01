تحت تأثير الكحول.. واقعة جديدة على هاشتاج «أحمد شوكت مغتصب»

قصة جديدة أصبحت حديث المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فمع انتشار حكايات عن التحرش والاغتصاب، تحلت الفتيات بالشجاعة الشديد لرواية تجاربهن عن التحرش، لتنتشر قصصًا كثيرة عن الاعتداء الجنسي، تثير الغضب تارة والتعاطف تارة أخرى، كانت آخر هذه القصص "أحمد شوكت مغتصب"، حيث تصدر هذا الترند "توتير" في الساعات الماضية.البداية كانت من خلال فتاة زعمت أن شاب يدعى أحمد شوكت اغتصبها، وهي نائمة تحت تأثير الكحول، وذلك عقب حضورها حفلة معه ومع أصدقائهم في الساحل الشمالي، تحديدًا في 2018، حيث تقول الفتاة إنها تناولت مشروبات كحولية معه وأصدقائه، وعقب الحفلة ذهبت إلى شقته واعتدى عليها جنسيًا بينما كانت نائمة على السرير، واختتمت الفتاة البوست بهاشتاج "أحمد شوكت مغتصب"، لينتشر الهاشتاج بسرعة شديدة باللغتين العربية والإنجليزية.وتقول الفتاة إن الاعتداء الجنسي عليها حدث في الساحل الشمالي، حيث كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، فلم يقتصر الأمر على الاعتداء الجنسي فقط، بل تعرضت الفتاة لاغتصاب كامل، وهي نائمة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وحين استيقظت واكتشفت الواقعة وجدته قد هرب خوفًا من فضح أمره.الهاشتاج وجد تفاعلا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قرروا إعادة المنشور لفضح الشاب المتورط ومحاولة جلب حقها، حيث شنت الفتيات هجوما كبيرا على الشاب مطالبين بضبطه ومعاقبته على فعلته، فيما استنكر آخرون ذهاب الفتاة إلى منزل صديقها وإعطائه الأمان، رغم تأكيدها بأن علاقتها به لم تكن قوية.شارك المغردون على الهاشتاج بآراء مختلفة، حيث استنكرت حنان محمد الواقعة قائلة: "لاء بكل تأكيد ولكن دول كانوا في حفلة وسكرانين وفاقدين الوعي، وهذا لا يبرر إطلاقا للمغتصب و90% من الخطأ عليه وهي مخطئة أيضا، وخصوصا الكل يعاني من التحرش وده شيء معروف للكل".فيما قال أحمد علاء: "حاجات متقولهاش لما تسمع قصة لضحية تحرش.. بس انتي لو كنتي لبسة محترم.. بس انتي لو كنتي سمعتي كلام ربنا وعرفتي إن الاختلاط حرام.. بس انتي أزاي تشربي مسكرات.. وتروحيله البيت ليه.. تركبي معاه ليه.. شفتي عشان كده الدين أمرنا.. إلخ".