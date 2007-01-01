«الشوربجي»: توفير المعلومات للصحفيين شرط تغطية مثالية لـ«الشيوخ»

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن عودة المجلس لم تكن مجرد خطوة لإحداث تغيير، ولكن بهدف دعم الحياة التشريعية، خاصة وأن وجود غرفتين للتشريع لهم العديد من النتائج الإيجابية على إثراء الحياة السياسية وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر.ولفت إلى ضرورة الحرص على خروج الانتخابات في أجواء من الديمقراطية وبشكل مشرف أمام دول العالم، خاصة وأننا نعلي مبادئ الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.وطالب بضرورة التزام الصحفيين والإعلاميين بالحيادية والمهنية، وذلك يتطلب توفير كافة المعلومات اللازمة والتدريب الجيد لهم لتغطية الانتخابات وتوفير كامل التأمين لهم. وشدد الشوربجي على أن الإعلام يلعب دورًا هاما في توعية الرأي العام في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ويجب أن يلتزم الدقة في نقل الأخبار.وينظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ.ويشارك في الورشة كل من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء اللجنة. كما حضر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة. ويشارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.ويحاضر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في الورشة، كما تشهد مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.