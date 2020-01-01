«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العظمى الصغرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارًا، مع شبورة مائية في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة.وبشأن حالة الطقس ليلًا، سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:القاهرة 35 24الإسكندرية 30 25وادى النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 24بلطيم 30 24مطروح 29 23السلوم 31 21سيوة 36 22بورسعيد 30 25دمياط 29 24الزقازيق 35 24المنصورة 35 23الإسماعيلية 36 24السويس 36 25العريش 31 23رفح 30 22رأس سدر 35 25نخل 35 21نويبع 36 29طابا 35 28كاترين 34 20الطور 35 26شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 28مرسى علم 36 28الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 37 24أسيوط 38 25سوهاج 38 25قنا 39 26الأقصر 40 28أسوان 40 29إدفو 39 27أبوسمبل 39 27الوادى الجديد 39 26شلاتين 38 28أبو رماد 38 28حلايب 35 30رأس حدربة 37 29