«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
السبت 18/يوليه/2020 - 07:58 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارًا، مع شبورة مائية في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة.
وبشأن حالة الطقس ليلًا، سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 35 25
نخل 35 21
نويبع 36 29
طابا 35 28
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 28
أسوان 40 29
إدفو 39 27
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 37 29
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة.
وبشأن حالة الطقس ليلًا، سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 35 25
نخل 35 21
نويبع 36 29
طابا 35 28
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 28
أسوان 40 29
إدفو 39 27
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 37 29