رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 18/يوليه/2020 - 07:58 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارًا، مع شبورة مائية في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة.

وبشأن حالة الطقس ليلًا، سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 30 24
مطروح 29 23
السلوم 31 21
سيوة 36 22
بورسعيد 30 25
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 35 23
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 35 25
نخل 35 21
نويبع 36 29
طابا 35 28
كاترين 34 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 28
أسوان 40 29
إدفو 39 27
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 37 29

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

محمد الباز: الهارب علاء الأسوانى «معددة» تتشفى فى مصر

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

صاحب أكبر أرشيف مصرى يعرض كل ما يملكه للبيع

أول فيلم تسجيلى مترجم يرصد المعارك العسكرية المصرية من طرد الهكسوس إلى انتصار أكتوبر

«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

اللواء محمد الغبارى: الجيش المصرى تطور بشكل غير متوقع بفضل السيسى