«تكساس» الأمريكية تتخطى حاجز الـ300 ألف إصابة بكورونا

تخطت ولاية تكساس الأمريكي حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى كل من كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك، التي سبق أن سجلت أعدادا مماثلة، حسب شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.وجاء ذلك بعد أن سجلت الولاية 14 ألفا و780 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد، كما سجلت 149 وفاة، وفقا لإحصاء (إن بي سي نيوز).وكانت الولايات المتحدة ككل قد سجلت 73 ألفًا و803 حالات إصابة جديدة في يوم واحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.