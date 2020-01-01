أديب: «أردوغان وحد جبهة مصر الداخلية بنفس غباء الإخوان»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لو يهدف من حديثه عن الحرب، هز الجبهة الداخلية في مصر التي يتعامل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد فعل العكس تماما ووحد الصف.وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أردوغان لو هدفه هز الجبهة الداخلية التي تتعامل مع السيسي أفاده، ولم يضره، نفس خطأ الإخوانجي الغبي، نفس الغباء، لن تجد أحدًا خارج الصف غير اللي قاعدين في تركيا، إنما داخل مصر اصطفاف كامل".من ناحية أخرى، قال أديب: "تركيا لم تجرؤ على مس الجهة التي ضربت قواتها على الأرض وهي عارفة مين اللي ضربها،لأنه فيه تقاير واضحة مين عمل الضربة".