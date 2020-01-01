عمرو أديب: الحرب عند أردوغان «غاية».. وأمريكا تسانده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مساندة أمريكية واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، لا يمكن إنكارها.وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحرب عند بعض الدول وسيلة، بينما الحرب عند أردوغان غاية، مردوفا: "أردوغان بنى بلده بالحرب وفلوس قطر وثروات ليبيا".وتابع أديب: "الحرب بالنسبة لمصر وسيلة لتحقيق الأمان مش زي أردوغان غاية، فيه فلسفة ودول قائمة على أنها لازم تحارب، وفي جبهات كثيرة، سواء بجنوده أو بمرتزقة".وسخر أديب من تصريحات أردوغان الأخيرة، قائلا: "النكتة إن أردوغان بيقول إن تدخل مصر في ليبيا غير شرعي، دا احنا محتاجين صوت غير شرعي، إنما هو بيبتعد عن ليبيا آلاف الكيلومترات، دخوله شرعي، مش ناقص غير أردوغان يشتكي في مجلس الأمن من تدخل مصر".