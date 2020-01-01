رئيس مجلس مشايخ ليبيا: شكرًا لـ السيسي.. موقفه ليس غريبًا على مصر العروبة

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى للأعيان ومشايخ ليبيا، إن مشايخ وأعيان ليبيا طالبوا أكثر من مرة بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك، بين مصر وليبيا، موضحا أن هناك أكثر من 10 اتفاقيات بينهما تجيز العديد من الأشياء منها الدفاع المشترك، وحرية التنقل، وغيرها.وأكد المصباحي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مشايخ قبائل ليبيا أصروا على الحضور لمصر لتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواقفه، ودعمه لأهل ليبيا.وتابع: "نقول للرئيس السيسي شكرا لأن في هذه الأمة زعيم يقول لأهله أنا معكم، هذا ليس غريبا على مصر، العروبة والتاريخ أن تكون مع أهلها في ليبيا"وأضاف المصباحي، أن ما يريده مشايخ قبائل ليبيا تحقيق 4 أشياء، وهي "خروج المستعمر التركي، وخروج المرتزقة، وتفكيك سلاح الميلشيات، وأن يجلس الليبيون على طاولة واحدة للتفاوض".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.