حبس 12 متهمًا بنشر أخبار وبيانات كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، حبس 12 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.