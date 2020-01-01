5 وفيات و1929 إصابة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 1929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 حالات وفاة.وأوضحت ان إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 47459 حالة، و392 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات الإغلاق الشامل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.وشملت الإجراءات إغلاق جميع المحال والمراكز التجارية والشواطئ وصالات الألعاب الرياضية وغيرها، بدءا من الخامسة عصر اليوم الجمعة، وحتى بعد غد الأحد، ودراسة العودة لإغلاق جميع المؤسسات التعليمية.وحذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من استمرار ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا، موضحا أنهم لا يستطيعون تحديدا مصدر العدوى، أو بؤر تفشي الفيروس لديهم.