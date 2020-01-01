الطيار «أبو اليسر»: «القضية شغّالة حتى لو محمد رمضان اتحبس»

علق الطيار أشرف أبو اليسر، على حبس الفنان محمد رمضان بعد رفع دعوى بالسب والقذف، قائلًا: "الموضوع برمته في يد القضاء، طالما الموضوع خرج من بين إيدي قعدة الرجالة وقعدة العرب، لمدة 5 شهور بنحاول نعملها لذلك اضطريت ارجع الموضوع بكامله للقضاء، ويقوم القضاء بالحكم فيه".وأضاف الطيار أشرف أبو اليسر خلال حديثه في بث مباشر مع موقع "الدستور"، اليوم الجمعة: "أمس كان فيه أول حكم بأول قضية وهي حبس وغرامة، ولسه فيه قضيتين يوم 6 أغسطس وهما القضية الاقتصادية والقضية المدنية، مشيرًا إلى أن القضيتين رفع فيهم التعويض بقيمة 25 مليون جنيه"، متابعًا: "ومش أنا اللي طلبت ده كلام المحامين، وأنا بوجه العتاب للفنان محمد رمضان بقوله غير أنك قفلت بيوت كتير أنت كمان حرمتني من ثلاث سنوات ونص في ممارسة العمل".وأردف: "محمد رمضان معرضش عليا أي مبلغ مالي نهائيًا، هذا كان سخرية منه للناس، وهو أساسًا مكلمنيش لحد النهارده، إنما هو بيعمل شو إعلامي، وقال في البرنامج أنه جابلي شغل في الإمارات وأنا اللي موافقتش، لكن الكلام ده محصلش، وإزاي تبقى اتسحبت رخصتي من مصر وأروح أسوق في الإمارات، متمنيًا من السيد وزير الطيران المدني محمد منار عنبه عودة النظر في موضوعه مرة أخرى"، مستطردًا: "لو محمد رمضان قرر يتصالح ده موضوع تاني، النهارده الموضوع ده فات عليه سنة، وهو فين طول السنة دي حتى لو بكلمة تجبر الخاطر".وتابع: "مع احترامي الشديد لجريدة "الدستور"، إنما اللقاء مش هيكون لقاء بيني وبين الفنان محمد رمضان، وإنما هيكون لقاء محامين، وإذا كنت اتنازلت في مرة ورحتله مكتبه مش هعملها تاني، لكن ممكن في مكان محايد يحضره المحامين، وأنا سايب الموضوع للقضاء ولو عايز يحل الموضوع ودي يقعد مع المحامين بتوعي ويتفاهموا، ومما لاشك فيه أن محمد رمضان له جمهوره وله بعض الناس اللي مش متفهمه للقضية صح ف هتكون في صفه".واختتم الطيار أشرف أبو اليسر حديثه قائلًا: "القضية شغالة حتى نهايتها حتى لو تم حبس محمد رمضان".