إيبارشية المنصورة تستأنف صلوات القداس الإلهي.. غدًا

أعلنت إيبارشية المنصورة عن بدء صلوات القداس الإلهي، وفتح أبواب الكنائس، غدا السبت.وقالت الإيبارشية، في بيان، إنه يجب الحضور في موعد القداس وإحضار كافة الأدوات الشخصية: لفائف التناول وغطاء الرأس الخاص بالسيدات، مشيرة إلى أنه لا بد من إبراز الرقم القومي الخاص بالأفراد واتباع تعليمات الكشافة الكنسية.وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم: "إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".