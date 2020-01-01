«أحلى خال».. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)

هنأت الفنانة السورية كندة علوش شقيقها بدر بعيد ميلاده، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت كندة علوش صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة: "حبيبي.. أخي الي بتتمنى كل أخت يكون عندا متلو.. الأقرب الأدفى الأهضم والأشطر، أخي سندي رفيقي وعزوتي وأحلى خال لبنتي".وتابعت: "عقد ما بشتاقلك وبزعل انك ماعدت عايش جنبي عقد مابفرحلك وبشوف حالي بكل خطوة عم تعملا وبنجاحك ومحبة الناس الك.. كل سنة وانت سالم وناجح ومبسوط"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئين شقيقها بعيد ميلاده.وكانت آخر أعمال الفنانة السورية كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصليين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.