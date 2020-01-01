«أحلى خال».. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:40 م
ياسمين عباسطباعة
هنأت الفنانة السورية كندة علوش شقيقها بدر بعيد ميلاده، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت كندة علوش صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة: "حبيبي.. أخي الي بتتمنى كل أخت يكون عندا متلو.. الأقرب الأدفى الأهضم والأشطر، أخي سندي رفيقي وعزوتي وأحلى خال لبنتي".
وتابعت: "عقد ما بشتاقلك وبزعل انك ماعدت عايش جنبي عقد مابفرحلك وبشوف حالي بكل خطوة عم تعملا وبنجاحك ومحبة الناس الك.. كل سنة وانت سالم وناجح ومبسوط"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئين شقيقها بعيد ميلاده.
وكانت آخر أعمال الفنانة السورية كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصليين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.
ونشرت كندة علوش صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة: "حبيبي.. أخي الي بتتمنى كل أخت يكون عندا متلو.. الأقرب الأدفى الأهضم والأشطر، أخي سندي رفيقي وعزوتي وأحلى خال لبنتي".
وتابعت: "عقد ما بشتاقلك وبزعل انك ماعدت عايش جنبي عقد مابفرحلك وبشوف حالي بكل خطوة عم تعملا وبنجاحك ومحبة الناس الك.. كل سنة وانت سالم وناجح ومبسوط"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئين شقيقها بعيد ميلاده.
وكانت آخر أعمال الفنانة السورية كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصليين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.