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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

أمن قنا يكشف ملابسات واقعة وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:56 ص
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار ووفاة شخصين.

تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ووجود متوفيان بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل المُشار إليه مكون من طابق واحد خالى من السكان ملك أحد الأشخاص مقيم ببندر قنا، واتفاق ثلاثة أشخاص "أحدهما مصاب باختناق – الآخران "متوفيان" مع مالك المنزل بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية مقابل مبلغ مالى، وأثناء قيامهم بالحفر انهالت على (المتوفيان) الرمال داخل حفرة بعمق 6 متر تقريبًا مما أدى إلى وفاتهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين المتوفين وبسؤال المصاب أيد ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط مالك المنزل المشار إليه.

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