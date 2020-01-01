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القبلة

الطريقة المريدية بالسنغال تطلق حملة تبرعات لإنقاذ متضرري كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:47 ص
الطريقة المريدية
الطريقة المريدية بالسنغال
كتب : عمرو رشدى
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جددت الطريقة المريدية بدولة السنغال، دعوتها من أجل التبرع للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لإنقاذهم من حالة الفقر والتردي المعيشي الذي تشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة بسبب الفيروس.

وكان الخليفة العام للطريقة المريدية، الشيخ سرين منتقى امباكي قد تبرع بمبلغ مائتي مليون فرنك غرب أفريقي لصالح الدولة السنغالية، من أجل دعم جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال باصيرو إمباكي المتحدث باسم الخليفة العام للمريدية، في حديث عبر القناة الرسمية السنغالية، إن هذا التبرع يأتي لحث السنغاليين على دعم جهود الدولة وإظهار التضامن معها حتى تنجح في القضاء على هذا الفيروس.

وطلب الخليفة العام للطريقة المريدية من السنغاليين ضرورة التقيد التام بالتعليمات والإرشادات الصحية التي أعلنت عنها السلطات الصحية والأطباء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه القواعد تدخل في صميم الدين الإسلامي من نظافة وتعقيم ونظام غذائي.

وأضاف المتحدث باسم الخليفة: "الإسلام يأمر بالبقاء في المناطق التي ينتشر فيها الوباء، وذلك من أجل منع انتشاره في مناطق جديدة".

وطلب الخليفة على لسان المتحدث باسمه من المسلمين العودة إلى الله، والصلاة والدعاء من أجل رفع البلاء وكشف الغمة.

وأعلنت السنغال منذ بداية شهر مارس الجاري تسجيل 10 حالات إصابة بالفيروس، شفيت منها حالتان، فيما لا تزال 8 حالات في الحجر الصحي.

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