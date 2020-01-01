النواب التونسيون يهتفون ضد الغنوشي: لا للإرهاب في البرلمان

قاطع عدد من النواب التونسيين كلمة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وسط مشادات وقعت تحت قبة البرلمان وترديد هتافات "لا للإرهاب في مجلس النواب".وشهدت جلسة البرلمان، أمس الخميس، مشادات بين ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة بعد اعتراض النواب على اتهام حركة النهضة للنائبة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بالاعتداء على أحد أعضاء المجلس.وتتصاعد الاحتجاجات والمعارضة ضد ممارسات حركة النهضة التونسية، وسياسات هذه الحركة التى تسعى لتحويل تونس إلى ولاية عثمانية.وأكد الحزب الدستوري الحر، أن حركة النهضة تابعة لمنظمة إرهابية تهدد الدولة التونسية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.ووقع عشرات النواب التونسيين على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وتجاوز عدد التوقيعات 73 توقيعًا مطلوبًا، لإيداع اللائحة في مكتب البرلمان، وتمريرها لاحقا إلى جلسة عامة للنظر في سحب الثقة.