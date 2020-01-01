إعلامية: مشهد الرئيس مع مشايخ القبائل الليبية رسخ صورة مصر القوية

قالت الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن زيارة مشايخ القبائل الليبية لمصر أمس الخميس نالت اهتمام الجميع، مؤكدة أن مشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية رسخ صورة رائعة عن مصر القوية.وأشارت الإعلامية جومانا ماهر، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر دولة كبرى تعي كل تحدياتها وطرق التعامل معها وسبل مواجهتها والتصدي لها.ونوهت مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، بأن الجميع استخلص مشاهد متعددة سواء محلية، أو إقليمية من لقاء الرئيس السيسى بمشايخ القبائل اللليبية.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى أمس الخميس مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.