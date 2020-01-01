مصطفى الفقي: سد النهضة مبني على أراضي مصرية

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر مستهدفة بمحاولة تطويق الدولة سواء إرهاب سيناء أو العبث بخط حدود ليبيا أو ما يجرى من جانب أثيوبيا من سد النهضة، موضحا أن الهدف من الحالة العدائية التي تجريها أثيوبيا هي عملية كيدية كبرى على مستقبل ازدهار وحياة مصر وربما السودانيين، وأنه من الطبيعي أن يستشعر المواطن العادي بالقلق.وكشف الدكتور مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي محمد علي خير معلومة عن أن الأرض التي بني عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان، قائلا: «الأرض اللي مبني عليها سد النهضة كانت أراضي سودانية تبع مملكة مصر والسودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر».وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أن هناك تراكم من العقد التاريخية التي تعاني منها اثيوبيا تجاه مصر، مؤكدا أن هناك مشاعر تجاه مصر القديمة وفي مشاعر تاريخية دفينة تجاه مصر، فضلا عن محاولات للعبث بنهر النيل مما جعل هناك هاجس لدى كل حاكم مصري دراسة مدى امكانية التأثير على النهر من المنبع.واستكمل: «الاثيوبيين وجدوا اللي بيتخن ودنهم ويبخ فيها أفكار غريبة، ويعتقدون أنه مثلما باع العرب البترول في القرن العشرين وأثروا ثراء فاحش، أنهم لديهم مياه ويمكن استخدامها وكانوا عايزين يسعروا المياه وبدأوا يطمعوا واعتقدوا انهم سيبيعوا المياه لدول اخرى وده تفكير خبيث وحالة كيدية تجاه مصر».