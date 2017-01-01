إحصائية.. 12.5% من المهاجرين المصريين تقل أعمارهم عن 15 سنة

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 12.5% من المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر من الفئة العمرية دون 20 سنة، منهم 6.1% لم تتجاوز أعمارهم الـ 15 سنة.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن النسبة الأكبر من المهاجرين ومكتسبى صفة المهاجر من المتزوجون بنسبة 79.3%، يليهم غير المتزوج بنسبة 19.4%، ومطلق 1.3%.يشار إلى أن إجمالى عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر 350 مهاجرًا عام 2019 منهم 297 مهاجرًا أصلي بنسبة 84.9%، 53 مرافق بنسبة 15.1% من الإجمالي.وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر، حيث بلغ 130 بنسبة 37.1% من الإجمالى، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 124 مهاجرًا بنسبة 35.4%، ثم كندا بعدد 68 مهاجرًا بنسبة 19.4% من الإجمالي.