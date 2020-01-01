1000 متعافى من كورونا بـ«إسنا التخصصي» في الأقصر

أعلن مستشفى إسنا التخصصي الجديد في الأقصر، وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 1000 متعافى.وأكد في بيان قبل قليل، خروج 26 حالة تعاف وخروج نهائي لنصل إلى 1002 حالة خروج.وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم اليوم الخميس خروج عدد 26 حالة تعاف وخروج نهائي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.يذكر أن من بين حالات الخروج حالات لكبار السن تحسنت حالتهم الصحية، كما أجرت المستشفى أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية، لتكون أول مستشفى عزل صحي على مستوى الجمهورية تصل إلى أعلى نسب الشفاء، وأعلى عمليات الولادة.