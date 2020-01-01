3 تمارين سهلة للتخلص من ألم الكتفين والذراعين

وجاءت تلك التمارين على النحو التالي:

1- التخلص من التوتر:

للقيام بهذا التمرين:

2- لفة الكتف:

للقيام بهذا التمرين:

3- جدار المشي

للقيام بهذا التمرين:

أجبرت جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" عددا كبيرا من الناس على العمل أو الدراسة أو إدارة الأعمال من المنزل، وهو ما تسبب في أوضاع جديدة كليا على أجسامنا، وبالتالي معاناتنا من آلام جسدية مختلفة.ولعل أبرز تلك الآلام الجسدية هي الإصابة بآلام في الذراعين والكتفين أو أوجاع في الرقبة والظهر.ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" 3 تمارين رياضية سهلة يمكن ممارستها في المنزل وتسهم في معالجة آلام العضلات في الكتفين والذراعين.- اجلس في وضع مريح مع وضع راحة يديك على فخذيك.- اجعل قبضة ضيقة بكفك الأيمن.- عد من 1 إلى 3.- ثم فكر في كلمة استرخي وحرر القبضة، مع التخلص من كل التوتر المحيط بك.- كرر التمرين 3 مرات، وكرره مرة أخرى باستخدام باليد اليسرى.- يساعد التمرين على تمديد عضلات الذراعين والكتف وعضلات الرقبة.- قف في وضعية مستقيمة.- حرك كتفيك إلى الأمام، وخذهما لأعلى، ثم للخلف، وأسقطهما كما لو كنت تحاول دحرجتهما.- يساعد ذلك في إرخاء العضلات وتمددها، وقد يساعد في منع أو علاج أي ألم.- قف أمام الحائط مع وضع راحة يدك عليه.- استخدم السبابة والإصبع الأوسط.- امش بيدك لأعلى الحائط، ثم لأسفل.- هذا التمرين فعال للغاية في حالات مثل الكتف المتجمد.- يساعد هذا التمرين على شد وإرخاء العضلات، ويمكن أن يساعد في تخفيف الألم.