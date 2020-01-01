تحليق تجريبي للبالون تمهيدا لعودتها في الأقصر

خضع قائدو البالون الطائر في محافظة الأقصر، لتدريب مكثف لرفع كفاءتهم، في إطار الاستعداد لاستئناف العمل بعد توقف 3 أشهر، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال مصدر بالشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، إن قائدي البالون حلقوا في سماء الأقصر في طلعة تدريبية، تحت إشراف الشركة المصرية للمطارات، وسلطة الطيران المدنى.وتنتظر الشركات السياحية المصرية العاملة في مجال البالون الطائر، صدور قرار من جانب وزارة الطيران المدني بعودة رحلات البالون بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر، جراء توقف استقبال رحلات الطيران من مختلف الدول، جراء الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.وفي هذا الصدد قال هشام دسوقي، مدير شركة سياحية للبالون في الأقصر، إن شركات البالون تنتظر صدور لائحة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب وزارة الطيران المدني، وذلك تمهيدًا لعودة سياحة البالون في حالة عودة رحلات الطيران الدولية، واستئناف حركة السياحة المصرية.وأضاف في تصريحات لـ" الدستور" إن عودة سياحة البالون مرتبط ارتباطًا كبيرًا بانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، فانخفاض الإصابات يقابله تخفيف إجراءات الغلق، وبالتالي تعود حركة السياحة في شتى أنحاء العالم إلى طبيعتها.وأشار " دسوقي" إلى عزم شركات البالون على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى هناك عائقًا واحدًا ستعمل شركات البالون على إيجاد حلولًا له، ممثل في السعة الاستيعابية للبالون، حيث إن أحجام البالون مقسمة على عدة مستويات من تبدأ ببالون حمولة 20 شخصا، وآخر 24 وآخر 16 شخصًا، ونظرًا لأهمية التباعد الاجتماعي ستعمل شركات البالون على عمل بدائل نظرًا لمدى ارتباط رحلة البالون بالوزن، وتأثيره على حركة البالون.