الكرملين: أمريكا تهدد بفرض عقوبات لبيع الغاز بسعر أعلى

قال الكرملين اليوم الخميس، إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على خطوط الأنابيب التي تنقل الطاقة من روسيا إلى أوروبا، تهدف لبيع الغاز إلى القارة الأوروبية بسعر أعلى مما تطلبه روسيا.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول: إن العقوبات تمثل "استمرارا للمنافسة غير العادلة" وتعد محاولة "لإجبار الأوروبيين على شراء غاز أكثر تكلفة بشروط أقل ملاءمة".تأتي التصريحات بعد يوم واحد من تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.