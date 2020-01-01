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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

66 ألف إصابة بكورونا فى أمريكا خلال يوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:52 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس، تسجيل أكثر من 66200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة 941 شخصا.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن بيان للجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وجاء في نصه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 66273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد".

ووفقا لمعطيات الجامعة، وصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 3 ملايين و499 ألفا و398 حالة، وتوفى أكثر من 137 ألف شخص، وتماثل للشفاء أكثر من مليون شخص.

وأظهرت هذه المؤشرات في وقت سابق تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات وهو 67400 حالة و900 وفاة.

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