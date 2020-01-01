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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

صنعاء ولندن تبحثان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأن خزان «صافر» للنفط

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:49 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
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بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في اتصال هاتفي من وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، آخر التطورات في اليمن على الصعيد السياسي، والجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التي عقدت في مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط "صافر".

وأعرب وزير الخارجية اليمني- وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- عن تقديره للموقف البريطاني القوي والداعم لحل قضية خزان النفط "صافر " والذي لعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على هذه القضية البيئية الخطيرة في الساحة الدولية.

وأشاد الحضرمي بانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول صافر، والتي شكلت ضغطا قويا على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه تمهيدا للتخلص منه وإنقاذ اليمن والمنطقة من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.

وشدد الحضرمي على ضرورة انصياع ميليشيا الحوثي والكف عن تسييس قضية الخزان أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، لافتا إلى أن الخزان قديم جدا ومتهالك ويشكل تهديدا حقيقيا إذا لم يتم تفريغه وتفكيكه، موضحا أهمية استمرار الضغط على الميليشيات الحوثية لحل هذا الموضوع.

من جانبه، عبّر الوزير البريطاني عن قلق بلاده الشديد بشأن وضع خزان صافر، وبأنها ستستمر في تسليط الضوء على هذه القضية الملحة من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية خطيرة.

وجدد دعمه عملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن، معبرا عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن.

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