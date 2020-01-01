«المركزى الأوروبى» يثبت أسعار الفائدة عند 1.35 تريليون يورو

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وحافظ على برنامجه للتسيير الكمي التحفيزي بقيمة 1.35 تريليون يورو.وثبت البنك اليوم الخميس، معدل الفائدة على الودائع عند -0.5%، كما توقع المحللون.وذكر البنك أنه سيواصل برنامجه التحفيزي الطارئ حتى نهاية يونيو المقبل على الأقل، مشددًا على أنه على استعداد لتعديل جميع أدواته وفقا للضرورة ولضمان اتجاه معدل التضخم نحو المستهدف بطريقة مستدامة.وبدأ المركزي الأوروبي في مارس الماضي شراء سندات حكومية كجزء من حزمة بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار)، وفي اجتماع الشهر الماضي قرر زيادة برنامجه التحفيزي الخاص بشراء سندات بمقدار 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار).وتترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لـ"كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال اليوم.