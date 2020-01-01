الحبس سنة لربة منزل بتهمة الاتجار بالبشر في أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الاتجار بالبشر في أسيوط.صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد أبوبكر، وعضوية المستشارين محمد عبدالرحمن أبوالنجا، وباسل حسن علي، وأمانة سر بخيت شحاتة هريدي.كشف قرار الإحالة عن قيام المتهمة "منى.ح" بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تاجرت بالأطفال المجني عليهن "شربات. ح"، "مي. ح"، "ليالي. ح" وذلك بأن استغلتهن في أعمال غير مشروعة، وهي التسول وبيع السلع للمارة، حال كونها ممن لها سلطة عليهن على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة عرضت الأطفال المجني عليهن للخطر، وذلك بأن جعلتهن يمارسن التسول وبيع السلع للمارة مما عرض أمنهن وسلامتهن وحياتهن للخطر.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حسام نشأت، معاون مباحث قسم ثان أسيوط، إنه حال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهمة ورفقتها المجني عليهن يقمن بأعمال التسول وبيع المناديل بالطريق العام، وبإجراء تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمة باستغلال كل من الأطفال المجني عليهن للحصول منهن على أرباح مادية.