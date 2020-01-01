ضبط ميكانيكي سرق 17 ألف جنيه من سيارة بالسيدة زينب

ضبط ميكانيكي سرق 17 ألف جنيه من سيارة بالسيدة زينب
الخميس 16/يوليه/2020 - 11:31 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من ضبط ميكانيكى لسرقتة 17 ألف جنية وشيكات من داخل سيارة بالسيدة زينب.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة تلقية بلاغ من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبى مفتوحًا.
واكتشف سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.
ودلت تحريات النقيب خالد جبر معاون المباحث أن وراء ارتكابها ميكانيكى سيارات، 31 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته أمام الملازم أول على يسرى معاون الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة تلقية بلاغ من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبى مفتوحًا.
واكتشف سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.
ودلت تحريات النقيب خالد جبر معاون المباحث أن وراء ارتكابها ميكانيكى سيارات، 31 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته أمام الملازم أول على يسرى معاون الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.