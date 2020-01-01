ضبط ميكانيكي سرق 17 ألف جنيه من سيارة بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من ضبط ميكانيكى لسرقتة 17 ألف جنية وشيكات من داخل سيارة بالسيدة زينب.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة تلقية بلاغ من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبى مفتوحًا.واكتشف سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه - 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.ودلت تحريات النقيب خالد جبر معاون المباحث أن وراء ارتكابها ميكانيكى سيارات، 31 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.وبمواجهته أمام الملازم أول على يسرى معاون الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.