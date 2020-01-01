«المسيحيون العرب»: تغيير هوية «آيا صوفيا» يتنافى مع الدولة المدنية

أصدرت لجنة متابعة مؤتمر "المسيحيون العرب"، بيانا حول تغيير وضع متحف آيا صوفيا جاء فيه:"في ظل عالم تتنازعه الصراعات والحروب وتهدد استقراره كوارث وبائية وطبيعية تتزايد ضرورة استعادة المشترك الإنساني لمكانته ومنحه الأولوية على أي اعتبارات أخرى، ولعل من أبرز نقاط احياء هذا المشترك هي المقدسات الإنسانية، حوامل الإرث التاريخي الديني والحضري المشترك والتي تزخر بها بلداننا، بكونها مهدا للأديان السماوية ولتتالي الحضارات ضمنها.وتابعت: "لطالما شكل الإرث الديني نقاط تلاق ترتكز عليها الإنسانية كما ارتكزت عليها الثقافة العربية كخط اعتدال تشهد على أسسه كنيسة القيامة في بيت المقدس، هذا الخط الذي شكل روافع الوجود المشترك واستمر دافعا للمسيحيين العرب بالاتجاه نحو بناء دول تحترم جميع الأديان والمعتقدات بعيدا عن زجها بالسياسة وعن تسخيرها لخدمة اهداف أيديولوجية لا تتقاطع مع جوهر الأديان كركائز أخلاقية."ويرى أعضاء اللجنة أن الخطوة التي اتخذتها تركيا بتغيير وضع متحف آيا صوفيا من متحف وارث انساني ومعلم ثقافي عالمي الى مسجد ووضعه تحت سلطة رئاسة الشؤون الدينية هي خطوة تتنافى مع مفهوم الدولة المدنية وتبتعد عن المفاهيم التي ندافع عنها ونسعى لتحقيقها في المنطقة.ويؤكد أعضاء لجنة متابعة "مؤتمر المسيحيون العرب"، عبر البيان، على تمسكهم ببناء مسار التقارب الانساني واحياء مفاهيم الانفتاح في المنطقة، ويدعون تركيا لمراجعة الديناميكية السياسية التي تعمل عليها بشكل عام ولمراجعة القرار المتعلق بمتحف آيا صوفيا بشكل خاص، بحكم تأثير هذه المسارات على عموم بلدان المنطقة.