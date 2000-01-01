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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دولارات واسترليني.. حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:05 ص
الإتجار في النقد
الإتجار في النقد الأجنبي
حسام التمساح
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قررت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الخميس، حبس شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي وبحوزتهما كمية ضخمة من العملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته مبلغ مالى 20 ألف يورو "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفى من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الثانى بمسكنه، وبحوزته مبالغ مالية عبارة 700 ألف جنيه مصري - 3000 دولار أمريكى - 2000 جنيه إسترلينى - 660 ريالا سعوديا.

وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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