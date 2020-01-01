إيبارشية أخميم تقرر تأجيل فتح الكنائس حتى 6 أغسطس

أعلنت إيبارشية أخميم عن تأجيل فتح الكنائس وبدء القداسات بالإيبارشية حتى 6 أغسطس المقبل.وقال الأنبا بسادة، أسقف أخميم، في بيان له: «نظرًا لارتفاع المصابين بالإيبارشية وأكثرهم بالمنازل تقرر تأجيل فتح الكنائس حتى 6 أغسطس المقبل، على أن يتم منع زيارات المنازل في الوقت الحالي تفاديًا للعدوى».وتابع: «يسمح بصلوات الجنازة في حضور أسرة المنتقل؛ على أن يمنع صلوات الأربعين بالكنائس، مع تأجيل صلاة الثالث ومسحة المرضي».وكان قد أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عن أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم: «أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات».