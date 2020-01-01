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منوعات

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي.. رابط فاتورة الأرضي للدفع حتى 14 أغسطس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:20 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
أحمد عوض
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ننشر طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي ورابط الدفع حيث انطلقت الشركة المصرية للاتصالات في تفعيل التحصيلات بشأن فاتورة الأرضي عن شهر يوليو بدءًا من منتصف شهر يوليو حيث يستطيع العملاء الآن الاستعلام عن تفاصيل قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي والذى خصصته الشركة المصرية على شبكة الإنترنت.

 فاتورة التليفون الأرضي


ويتم تسديد فاتورة التليفونات بداية من يوم 15 يوليو لمدة قدرها شهر كامل حتى يوم 14-8 على أن يتم تحويل الخط لاستقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 سبتمبر لمن لم يحصل المبلغ المقدر دفعه ومن بعد يوم 15 سبتمبر يتم تحميل غرامة التأخير وقطع الحرارة بشكل كامل عن الخط سواء كان إرسال أو استقبال في حالة عدم الدفع.

 طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي


1-يجب الدخول على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات لتسديد فاتورة الأرضي وذلك عبر هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-eg 

2-في هذه الخطوة يجب إدخال رقم الكود الخاص بالمنطقة، وكذلك أيضا رقم التليفون الأرضي

3-وأخيرًا الضغط على أظهر الفواتير، وكذلك النقر على السداد ثم كلمة ادفع،كما يستطيع أي شخص إضافة البريد الإلكتروني، والضغط على كلمة سداد، كما يمكن أيضا اختيار الدفع بـ الفيزا أو الماستر كارد.

جدير بالذكر أنه مع نهاية المدة الذي يكون فيها وقت السماح والذي يضعها نظام الشركة للعملاء من أجل سداد فاتورة الخط والخدمة الأرضية، في الوقت نفسه يتم سداد الفاتورة بكثافة ويجب على العملاء سداد الفواتير في توقيتاتها من أجل تجنب الغرامة أو قطع الخدمة لحين السداد.

فاتورة الأرضي


وفي هذا السياق، توفر الشركة المصرية عدد كبير من المنافذ الذي يستطيع العملاء لدى الشركة الدفع بكل سهولة ويسر وذلك من خلال المنافذ المخصصة والقريبة منهم والمنتشرة في العديد من أنحاء محافظات مصر وكذلك منافذ التحصيل الخاصة الأخرى مثل فوري والبريد المصري ومصاري وكذلك أيضا أمان ويمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي والخاص بالشركة، وتقدم الشركة المصرية التعاون مع شركة اتصالات مصر كأحد عمليات التسهيل في خدمات التلفونات الأرضية في هذا المجال، كما يمكن سداد فواتير التليفون الأرضي من خلال شركة اتصالات مصر بشكل شهري.

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تفاصيل سداد فاتورة التليفون الأرضي 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات



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