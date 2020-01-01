سياسي تركي: الحكومة التركية لا تسمع لتحذيرات المعارضة

قال جواد غوك، المحلل السياسي التركي، إن العديد من الأتراك احتفل اليوم بذكرى الانقلاب السياسي والذي يوافق 15 يوليو، أمام النصب التذكاري وبعض المدن.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten: "على الدولة الفصل بين الدين والسياسة، وأن تواجه الإسلام السياسي".وتابع: "حذرنا الحكومة التركية من التعامل مع الجماعات المتطرفة ولكنها لم تهتم أو تسمع لأي تحذيرات من المعارضة وللأسف صار ما صار وقتل أكثر من 150 شخصا"، مؤكدًا أن الاعتقالات مازالت موجودة إلى الآن والخصومات كذلك.