مصر تطلب إيضاحًا رسميًا من إثيوبيا بشأن مدى صحة ملء سد النهضة

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة البدء في ملء خزان سد النهضة.جاء ذلك ردًا على استفسارات صحفية اتصالًا بما تردد إعلاميًا عن بدء إثيوبيا ملء الخزان.وأكد "حافظ" أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.