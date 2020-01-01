«تعليم الغربية» يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بإدارات التنسيق بالمديرية لمناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومناقشة خطط الندب والنقل بجميع الإدارات.حضر الاجتماع وكيل المديرية، ومدير عام الشؤون التنفيذية، ومديرا عموم التعليم العام والفني، ومديري التنسيق بالمديرية.وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قام بزيارة مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لبيان استعدادات المدرسة كمقر لعقد الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات العامة والتجهيزات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والتي من المقرر انطلاقتها في الشهر القادم.