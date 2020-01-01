رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:29 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدير شعراوي
طباعة
قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه تم نقل والدها بالأمس من مستشفى العلمين عن طريق الإسعاف الطائر ووصل إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم إجراء اللازم له مباشرة وتم التوجيه بمنع الزيارات حتى يستقر الوضع وتسير الأمور بهدوء.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ام بي سي مصر٢"، أن حالة والدها مستقرة للغاية والجلطة التي أصيب بها لم تكن قوية وتم إنقاذ حالته سريعًا، موضحة أن والدها بدأ يشعر بالإعياء منذ 3 أيام ولكنه لا يعترف بالمرض بسهولة ولا يرغب بالتصريح بمرضه، وجاء من القاهرة حتى العلمين وهو مصاب بالجلطة في إحدى ذراعيه وتحمل ألمًا لا يتحمله أحد، وبدأت الأسرة بملاحظة آثار التعب وتم استعداء الطبيب مباشرة الذي فحصه وطلب نقله للمستشفى.

ووجهت "مكرم" الشكر للدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها بداية من رئاسة الجمهورية مرورًا بالقوات المسلحة والأجهزة الطبية بعد اهتمامهم بحالة والدها، معلقة: "اهتمام الدولة رفع من معنويات أبويا، لما قولتله بالاهتمام الكبير اللي حصل من الدولة بحالته وشه نور وهو في العناية، إنك تحس إن الدولة بتقدرك وسندتك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

إثيوبيا تنتهك القانون الدولى وتبدأ ملء سد النهضة

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

«وقعت القهوة على ثوبها الباريسي».. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: جائحة كورونا تدفع 132 مليون شخص للجوع

تكنولوجيا جديدة تعيد البصر لكبار السن

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

«كورونا والمسؤولية الاجتماعية» في محاضرة عبر يوتيوب الأعلى للثقافة

«صراع الملوك».. كتاب جديد لـ أحمد فرهود على منصة كتبنا

أحمد مراد متهم بسرقة اسم رواية «بير الوطاويط»

فتح باب المشاركة في جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي