ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه تم نقل والدها بالأمس من مستشفى العلمين عن طريق الإسعاف الطائر ووصل إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم إجراء اللازم له مباشرة وتم التوجيه بمنع الزيارات حتى يستقر الوضع وتسير الأمور بهدوء.وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ام بي سي مصر٢"، أن حالة والدها مستقرة للغاية والجلطة التي أصيب بها لم تكن قوية وتم إنقاذ حالته سريعًا، موضحة أن والدها بدأ يشعر بالإعياء منذ 3 أيام ولكنه لا يعترف بالمرض بسهولة ولا يرغب بالتصريح بمرضه، وجاء من القاهرة حتى العلمين وهو مصاب بالجلطة في إحدى ذراعيه وتحمل ألمًا لا يتحمله أحد، وبدأت الأسرة بملاحظة آثار التعب وتم استعداء الطبيب مباشرة الذي فحصه وطلب نقله للمستشفى.ووجهت "مكرم" الشكر للدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها بداية من رئاسة الجمهورية مرورًا بالقوات المسلحة والأجهزة الطبية بعد اهتمامهم بحالة والدها، معلقة: "اهتمام الدولة رفع من معنويات أبويا، لما قولتله بالاهتمام الكبير اللي حصل من الدولة بحالته وشه نور وهو في العناية، إنك تحس إن الدولة بتقدرك وسندتك".