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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تواصل تحركاتها فى المتوسط رغم الإدانات الأوروبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:58 م
التنقيب في المتوسط
التنقيب في المتوسط
أمينة ذكى
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قالت محطة «آر آي كيه» القبرصية، اليوم الأربعاء، إن تركيا تواصل التنقيب في المتوسط رغم الإدانات العالمية، حيث قالت المحطة القبرصية إن سفينة حفر تركية ستواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية.

ونقلت المحطة القبرصية الأمر عن تحذير ملاحي صدر عن السلطات التركية، أفاد بوجود سفينة حفر تركية في جنوب غرب قبرص منذ شهور حيث ستجري السفينة المزيد من اختبارات الحفر.

يأتي هذا فيما أدان ورفض الاتحاد الأوروبي الأنشطة التركية في المتوسط وأعلن جوزيب بوريل، مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن أنه سيتم إعداد قائمة عقوبات على تركيا في حالة استمرت في نهجها في المتوسط.

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