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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف إعانة عاجلة وتطوير المركز التعليمي بمؤسسة البنات بالمنيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:54 م
صرف إعانة مؤسسة البنات
صرف إعانة مؤسسة البنات بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مؤسسة البنات بحي غرب المدينة، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة بالمؤسسة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم للفتيات،و رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد.

و تفقد المحافظ غرف الإقامة،والمطبخ، والمكتبة، وورش العمل بالمركز التعليمي لصناعة السجاد، والكليم، والنسيج اليدوي، موجها برفع كفاءة المركز وتطويره تمهيدًا لإعادة تشغيله وتعظيم الاستفادة منه كمشروع منتج بالمؤسسة، كما التقي بالفتيات واستمع الي متطلباتهن، ووجه بصرف إعانة عاجلة للفتيات، وشدد على تلبية كافة الاحتياجات، مشيرًا إلى ان الدولة تسعى دائما للحفاظ على أبنائها وتقديم يد العون لهم.

وكلف محافظ المنيا ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الأطفال القائمة على مؤسسة البنات، بإعداد تقرير مفصل حول الوضع العام بالمؤسسة، وذلك بالتنسيق مع التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، مع تحديد كافة الاحتياجات والمتطلبات لدعم المؤسسة.

وطالب " القاضي" القائمين على العمل بالمؤسسة بحسن معاملة الفتيات وتقديم كافة سبل الرعاية لهن، من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، مشيرًا إلى أهمية دعم وتعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأيتام للتخفيف والحد من معاناتهم.

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