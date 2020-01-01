«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجدل المتعلق بالعلامة التجارية بين النادى الأهلى والزمالك، قائلًا: من فضلكم، لا يوجد أى خلاف بين الأهلى والزمالك، و"مفيش حاجة اسمها وزارة التموين أدت العلامة التجارية للنادى الأهلى أو لنادى الزمالك".وأضاف المصيلحى، خلال تصريحات ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن العلامة التجارية كانت منذ 80 عامًا، حيث إن مصر عضوة فى الاتحاد العالمى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية.وتابع: "أنه بمقدرة أي ناد التقدم بطلب، إنما ليست بمقدرته التسجيل إلا من خلال اعتماد أى جهة علمية بالأكفأ من تلك العلامة التجارية".