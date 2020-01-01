تحرير 3768 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأسفرت الجهود -خلال 24 ساعة - عن ضبط 3768 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها «1061 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 180 مخالفات السير دون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة، 26 مخالفة موقف عشوائي».وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.